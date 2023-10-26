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Хау: «Ньюкасл» не заслужил поражение от «Боруссии». Мы были лучше, но мяч не шёл в ворота

Хау: «Ньюкасл» не заслужил поражение от «Боруссии». Мы были лучше, но мяч не шёл в ворота
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тактически наш соперник был хорош, постоянно создавая нам проблемы в центральных зонах. При этом во втором тайме мы были гораздо лучше, но мяч упорно не шёл в ворота. Не стоит забывать, что мы играем с топовыми командами. Стоит немного ошибиться — тебя тут же накажут.

Во втором тайме мы стали играть активнее, создавали моменты, но ворота нашего стадиона не помогли нам. Теперь нам предстоит хорошенько постараться для выхода из группы.

Будет трудно, но мы в Лиге чемпионов. Здесь ничто не даётся легко. Нам нужно стряхнуть с себя пыль и быть готовыми к следующей неделе. Не думаю, что мы заслуживали поражение в игре с «Боруссией», – приводит слова Хау BBC.

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