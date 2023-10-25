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«Боруссия» Д обыграла «Ньюкасл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов

«Боруссия» Д обыграла «Ньюкасл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура группы F Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем из Португалии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в самом конце первого тайма, когда хавбек дортмундцев Феликс Нмеча отличился с передачи защитника Нико Шлоттербека.

Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей. «Ньюкасл» опустился на третью позицию, у подопечных Эдди Хау четыре очка.

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Нмеча – 45'    
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