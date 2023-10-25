«Боруссия» Д обыграла «Ньюкасл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 3-го тура группы F Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем из Португалии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит в самом конце первого тайма, когда хавбек дортмундцев Феликс Нмеча отличился с передачи защитника Нико Шлоттербека.
Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей. «Ньюкасл» опустился на третью позицию, у подопечных Эдди Хау четыре очка.
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