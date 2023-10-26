Клопп выразил соболезнования семьям сэра Бобби Чарльтона и Билла Кенрайта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил соболезнования семьям ушедших из жизни экс-игрока «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона и председателя «Эвертона» Билла Кенрайта.

«Я никогда не встречался с ними, но провёл восемь лет в Англии… Конечно, сэра Бобби я знал и до того, как оказался здесь. Он определённо был одной из величайших личностей в английском, европейском и мировом футболе. Я действительно сочувствую его семье и надеюсь, что у них всё хорошо. То же самое касается мистера Кенрайта. Он любил город, любил «Эвертон».

Я читал его речь относительно трагедии «Хиллсборо», это было очень сильное послание. При всём нашем соперничестве с «Эвертоном» вне футбольного поля у нас нет никаких проблем. И это по-настоящему важный момент. Мои соболезнования его семье. Надеюсь, с ними всё в порядке», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».