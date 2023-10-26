Побегалов: возглавить сборную? Я отшучусь на ваше предложение

Бывший наставник «Шинника» Александр Побегалов порассуждал о том, кто может возглавить национальную сборную России после потенциального ухода с этого поста Валерия Карпина.

«Готов ли я возглавить сборную после возможного ухода Карпина? Есть простой и старый анекдот. Мужчина заходит в книжный магазин и говорит: «Мне книжку «Россия – чемпион мира». А ему отвечают: «Фантастика у нас на втором этаже». Так что я отшучусь на ваше предложение (улыбается).

На сегодняшний момент Валерий Георгиевич — главный тренер сборной. Считаю, что все пересуды о возможном кандидате не имеют под собой никакой почвы. Они даже глуповаты.

На мой взгляд, Карпин дал правильный ответ, когда сказал, что как только сборная будет допущена до европейских и мировых соревнований, он оставит работу в «Ростове». На сегодняшний момент совмещение возможно. Лишь бы он сам чувствовал себя комфортно», — приводит слова Побегалова «РБ Спорт».