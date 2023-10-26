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Кафанов: руководство «Ростова» понимает, что никто не справится лучше Карпина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о кредите доверия к тренерскому штабу ростовского клуба.

«Какой кредит доверия у тренерского штаба «Ростова» и были ли разговоры об этом с президентом? Кредит доверия по-прежнему остаётся большим. Президент клуба Арташес Владимирович Арутюнянц понимает, что в этой ситуации лучше Валерия Карпина не справится никто», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В воскресенье, 22 октября, «Ростов» в родных стенах оказался сильнее «Ахмата» — 3:0. После 12 туров южане занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков.

В матче 13-го тура чемпионата России «Ростов» на домашней арене встретится с «Локомотивом». Игра с железнодорожниками состоится в субботу, 28 октября. Начало встречи — в 16:30 мск.