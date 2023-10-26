«Бавария» окончательно отказалась от варианта с подписанием защитника Папастатопулоса

«Бавария» решила не заключать временный контракт с бывшим защитником «Арсенала» Сократисом Папастатопулосом. Об этом сообщает аккаунт Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.

По информации источника, изначально руководство мюнхенского клуба было решительно настроено на сотрудничество с греческим игроком обороны, однако через некоторое время боссы «Баварии» решили дождаться зимнего трансферного окна, чтобы приобрести подходящего футболиста.

Последней командой Сократиса был «Олимпиакос». Защитник находится без клуба с 1 июля этого года. В прошлом сезоне Папастатопулос провёл за греческую команду 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сократис договорился о контракте с испанским «Бетисом».