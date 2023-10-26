Каманцев: в 12-м туре РПЛ арбитры допустили ошибки, но судьи на VAR должны были помочь

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об ошибках арбитров в матчах 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Такие ошибки понятны, но для нас неприемлемы. Судьи в поле допустили эти ошибки. У них были объяснения, что они не видели — но судьи на VAR должны были помочь», — передаёт слова Павла Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи и работали только на внутренней арене. При этом в РПЛ и в Кубке страны используется система VAR.