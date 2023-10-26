Сергей Семак: «Зенит» должен как можно дольше оставаться на вершине

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, после 12 туров «Зенит» занимает второе место в таблице.

«Не давит ли на команду тот факт, что нужно догонять лидера в РПЛ? Нет, не давит. Конечно, все привыкли к победам «Зенита», но проблемы и сложности есть у всех — невозможно всё время выигрывать. Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится — посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться и в ту, и в другую сторону, но у всех команд есть проблемы. Стараемся работать, а результат — посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».