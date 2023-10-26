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Президент РФС Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в РПЛ

Президент РФС Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в Российскую Премьер-Лигу.

«Белорусские клубы в РПЛ? Мы никаких предложений от Минспорта или от белорусской федерации футбола не получали. Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире, принципы тоже непонятны. Сложно что-то комментировать. Можно будет что-то комментировать, если Минспорта представит какую-то свою позицию. Теоретически это возможно, конечно, но в этой конфигурации много вопросов, на которые у меня нет ответа. Тем более белорусская федерация футбола никакой позиции не выражала. У меня сейчас информации ровно столько же, сколько у вас», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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