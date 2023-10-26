«Унион» отстранил Фофана за отказ пожимать руку главному тренеру после замены в матче ЛЧ

Нападающий берлинского «Униона» Датро Фофана отстранён от тренировок на неделю за то, что отказался пожимать руку главному тренеру команду Урсу Фишеру после матча групповой стадии Лиги чемпионов с «Наполи» (0:1).

«Футбол — это командный вид спорта. И всегда важно твоё поведение после определённых решений. Замены — часть футбола. Нужно принимать такие решения», — приводит слова Фишера The Athletic.

Матч с неаполитанцами прошёл 24 октября, и Фофана был заменён на 70-й минуте. Вместо африканца на поле появился Кевин Бехренс. После ухода с поля Датро не пожал руку наставнику немецкой команды, за что был отстранён на неделю от тренировок.

20-летний ивуариец Фофана играет в «Унионе» в качестве аренды из лондонского «Челси». В нынешнем сезоне форвард провёл на поле 11 матчей, где отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.