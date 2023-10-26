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Рубиалес просил не дисквалифицировать Бускетса перед «эль класико» в 2019 году

Рубиалес просил не дисквалифицировать Бускетса перед «эль класико» в 2019 году
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Экс-глава отдела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по вопросам честности и неподкупности Ана Муньос заявила, что бывший президент RFEF Луис Рубиалес просил её отдел не инициировать дисквалификацию экс-полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса перед матчем Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» в 2019 году. Об этом информирует El Confidencial.

Сообщается, что отдел, возглавляемый Муньос, собирался подать жалобу из-за слов Бускетса, который усомнился в честности главного арбитра после одного из матчей Ла Лиги. В случае удовлетворения этой жалобы опорный полузащитник сине-гранатовых мог быть дисквалифицирован на четыре игры. Однако Рубиалес попросил Муньос не подавать жалобу, сказав, что это равнозначно «выстрелу в ногу» и что у её отдела нет соответствующей компетенции. Также экс-президент RFEF отметил, что если Бускетс будет дисквалифицирован на указанное количество игр, то он не сможет принять участия в Суперкубке Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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