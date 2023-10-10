Эрмосо – о поцелуе Рубиалеса: почему я должна плакать, когда я ничего не сделала?

Выступление футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо перед прокуратурой из-за поцелуя экс-президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса попало в испанскую прессу. В программе телеканала Telecinco «Código 10» появились отрывки из 45-минутных показаний.

«В тот момент у меня не было времени отреагировать. Я не заслуживаю того, чтобы переживать всё это. Мне пришлось уехать из Мадрида, чтобы не испытывать такого давления. Почему я должна плакать в комнате, когда я ничего не сделала?

Они запятнали мой имидж, я чувствовала, что меня никто не защищает. Я была в шоке. Историческое событие, достижение которого стоило нам жизни. Я никогда не могла ожидать, что это произойдёт. Из-за адреналина я обняла его, он был человеком, заслуживающим доверия.

Был ли поцелуй по обоюдному согласию? Нет», — приводит слова Эромосо Marca со ссылкой на эфир испанского телевидения.