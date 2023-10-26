Ролан Гусев сообщил, что примет участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер московского «Динамо» Ролан Гусев сообщил, что примет участие в матче легенд армейцев и «Локомотива».

«Я буду участвовать в матче легенд, сегодня позвонили из РФС. Я подтвердил своё участие», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Российский футбольный союз объявил, что матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоится 19 ноября.

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).