«Штурм» вдесятером вырвал ничью у «Аталанты». Миранчук остался в запасе

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и итальянской «Аталантой». Команды играли на стадионе «Меркур-Арена» в городе Грац, Австрия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Счёт на 13-й минуте открыл полузащитник «Штурма» Александер Прасс. «Аталанта» смогла дважды отличиться до перерыва. Дубль оформил колумбийский форвард Луис Мурьель. Первый мяч он забил на 34-й минуте, а второй гол был забит на 45+7-й минуте с пенальти. На 52-й минуте второго тайма хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён Штефан Хирлендер. Однако это не помешало австрийцам отыграться. На 80-й минуте 11-метровый удар реализовал словацкий футболист Томи Хорват.
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук остался в запасе.
После трёх сыгранных туров «Штурм» с четырьмя очками занимает третье место в группе D. «Аталанта» возглавляет таблицу с семью очками.
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