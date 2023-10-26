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«Штурм» вдесятером вырвал ничью у «Аталанты». Миранчук остался в запасе

«Штурм» вдесятером вырвал ничью у «Аталанты». Миранчук остался в запасе
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и итальянской «Аталантой». Команды играли на стадионе «Меркур-Арена» в городе Грац, Австрия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Счёт на 13-й минуте открыл полузащитник «Штурма» Александер Прасс. «Аталанта» смогла дважды отличиться до перерыва. Дубль оформил колумбийский форвард Луис Мурьель. Первый мяч он забил на 34-й минуте, а второй гол был забит на 45+7-й минуте с пенальти. На 52-й минуте второго тайма хозяева остались в меньшинстве. С поля был удалён Штефан Хирлендер. Однако это не помешало австрийцам отыграться. На 80-й минуте 11-метровый удар реализовал словацкий футболист Томи Хорват.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук остался в запасе.

После трёх сыгранных туров «Штурм» с четырьмя очками занимает третье место в группе D. «Аталанта» возглавляет таблицу с семью очками.

Лига Европы . Группа D. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Прасс – 13'     1:1 Мурьель – 34'     1:2 Мурьель – 45+7'     2:2 Влодарчик – 80'    
Удаления: Хирлендер – 52' / нет
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