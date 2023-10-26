Испанская экс-футболистка рассказала о шантаже со стороны президента клуба

Экс-футболистка сборной Испании и «Ромы» Анхелес Парехо рассказала, что один из президентов клуба, за который она выступала, заявил, что если она не вступит с ним в интимную связь, то он расскажет всем, что Парехо является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Он сказал мне: «Либо ты переспишь со мной, либо я всем расскажу, что ты лесбиянка». Я ответила ему, что предпочла бы быть лесбиянкой и чтобы люди знали об этом, чем спать с ним», — приводит слова футболистки Marca.

Парехо является воспитанницей футбольной школы испанского города Тарраса. Из этой академии футболистка попала в женский футбольный клуб «Сабадель». На протяжении своей карьеры Парехо выступала также за такие клубы, как «Торино», «Реджана», «Торрес».