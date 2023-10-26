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Божович: лучший тренер в РПЛ — Ивич. Ждём и надеемся, что «Краснодар» станет чемпионом

Божович: лучший тренер в РПЛ — Ивич. Ждём и надеемся, что «Краснодар» станет чемпионом
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Бывший главный тренер «Амкара», московского «Динамо» и «Ростова» Миодраг Божович назвал лучшим тренером в Российской Премьер-Лиге наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«За кем из коллег интересно наблюдать в РПЛ? За каждым, но очень хороший тренер Рашид Рахимов. Он прекрасно выстроил игру «Рубина» и работает очень профессионально. Владимир Федотов выстроил в ЦСКА хорошую структуру, Валерий Карпин прекрасно работает в «Ростове», а Игорь Осинькин из «Крыльев» очень грамотен. А лучший сейчас — Ивич. Будем ждать и надеяться, что «Краснодар» станет чемпионом», — приводит слова Божовича «РИА Новости».

«Краснодар» после 12 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Второе место занимает действующий чемпион России «Зенит».

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