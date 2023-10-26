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Президент Ла Лиги Тебас: тренеры и игроки должны получить право больше критиковать судей

Президент Ла Лиги Тебас: тренеры и игроки должны получить право больше критиковать судей
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что футболисты и тренеры имеют право подвергать критике работу футбольных арбитров, если делают это уважительно.

«Тренерам и игрокам должно быть разрешено больше говорить о действиях судей. Они могут критиковать их, если делают это с уважением. Есть несколько человек, которые заявляют, что у них нет свободы выражения, значит, что-то не так», — приводит слова Тебаса Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее экс-глава отдела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по вопросам честности и неподкупности Ана Муньос заявила, что в 2019 году бывший президент RFEF Луис Рубиалес просил этот отдел не подавать жалобу на экс-игрока «Барселоны» Серхио Бускетса за то, что он критиковал судейство.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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