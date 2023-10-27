Рио Фердинанд — о Гарри Магуайре: ему пришлось проявить характер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нынешней форме защитника «дьяволов» Гарри Магуайра.

«Ему пришлось проявить характер. Раньше он никогда не оказывался в такой ситуации, поэтому должен был отреагировать на неё правильным образом. Очевидно, что он хорошо тренировался и поддерживал себя в хорошей форме — это именно то, что нужно делать, когда ты не в команде. Это довольно сложно сделать, но ему это удалось.

Возможность снова появилась, и если он останется в такой форме, то уверен, что он будет в порядке, что всё будет хорошо. Тренер знает, что может ставить его в состав, и в данный момент он хорошо себя проявляет», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Магуайр перешёл в «Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 87 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

С приходом нового главного тренера, Эрика тен Хага, Магуайр перестал регулярно попадать в стартовый состав и потерял капитанскую повязку. Летом 2023 года 30-летний защитник мог перейти в «Вест Хэм», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.