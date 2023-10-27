Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо изменить в «Бирмингеме»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни рассказал, что ему необходимо поменять в английской команде.

«Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу поменять стиль игры этой команды. Раньше она защищалась слишком низко. Мне это не нравится. Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки, а сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры», — приводит слова Руни ITASportPress.

«Бирмингем Сити» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков по результатам 13 проведённых встреч. Следующий матч в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 28 октября, когда сыграет с «Саутгемптоном» на выезде.

38-летний Уэйн Руни широко известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Карьеру тренера англичанин начал в 2019 году.