«Он — великий человек». Малком высказался о совместной игре с Неймаром за «Аль-Хиляль»

Бывший футболист «Зенита» Малком, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», высказался о совместной игре с соотечественником — Неймаром.

«Теперь мы с Неймаром стали ещё ближе. Он великий человек, выдающаяся личность. Он очень помогает мне. Мы учимся у человека, который опытнее нас. Для меня большая честь внимательно следить за ним и быть с ним в одной команде», — приводит слова Малкома Ariyadhiah.

Напомним, Неймар повредил переднюю крестообразную связку колена в матче отбора ЧМ-2026 со сборной Уругвая (0:2). Из-за травмы он пропустит семь-девять месяцев. Бразилец перешёл в саудовский клуб этим летом из «ПСЖ» — по информации Transfermarkt, за € 90 млн. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.

Малком перебрался в Саудовскую Аравию из «Зенита».