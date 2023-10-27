Дьяков: у «Спартака» нет стабильности в игре и результатах. С «Факелом» будет равный матч

Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче «Факела» и «Спартака». Игра 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится в субботу, 28 октября.

«Факел» всегда неплохо играет дома, может отобрать очки у любой команды. Плюс атмосфера на стадионе придаёт команде силы. «Спартак» в этом сезоне показывает, что может потерять очки с любым соперником. У них пока нет стабильности в игре и результатах, хотя прошла уже треть чемпионата. С «Факелом» будет равный матч. Понятно, что игроки у «Спартака» выше по качеству, но порядок бьёт класс», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.