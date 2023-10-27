На матчах 10-го тура АПЛ пройдёт акция в память о Бобби Чарльтоне

Минутные аплодисменты прозвучат на всех матчах 10-го тура английской Премьер-лиги в знак памяти о легендарном футболисте Бобби Чарльтоне, информирует официальный сайт АПЛ.

Так называемая минута аплодисментов пройдёт перед началом каждого матча ближайшего тура чемпионата Англии. Кроме того, игроки и официальные лица наденут черные повязки в знак скорби.

Напомним, легендарный сэр Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни. Ещё в 2020 году у Чарльтона диагностировали деменцию. Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков. Повседневная деятельность больного нарушается, за ним необходим постоянный уход.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист стал обладателем «Золотого мяча» в 1966 году. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли многие игроки и члены тренерского штаба «Манчестер Юнайтед».