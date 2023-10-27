Ерохин: секрет «Краснодара» в стабильности. Акцент делается на дисциплине и надёжности

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями об игре «Краснодара», возглавляющего турнирную таблицу РПЛ.

«Секрет «Краснодара» в стабильности. Они ни разу не проиграли, мало пропускают. Видимо, сейчас акцент делается на дисциплине и надёжности. Но вопрос в том, смогут ли они держать такой уровень весь сезон. Впереди у них сложные матчи.

Не сказать, что они на 100% отошли от атакующей философии и играют в другом стиле. У них хороший подбор игроков, много техничных ребят, которые часто обыгрывают и бьют по воротам. Не скажу, что они что-то потеряли в зрелищности — скорее добавили баланс. Теперь более прагматично атакуют и обороняются.

У «Краснодара» хорошая группа преследователей, в том числе мы. В ближайшее время много важных матчей. Этот этап сезона будет очень важным и интересным с турнирной точки зрения», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».