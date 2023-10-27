Агент Миранчука: у Лёши всё в порядке с настроем, он тренируется и готовится к каждой игре

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что российский полузащитник не испытывает проблем с настроем, тренируется и готовится к каждой игре за итальянский клуб.

«У Леши всё в порядке в общем [и целом] и всё в порядке с настроем. Он тренируется и готовится к каждой игре», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник играл за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне он провёл только три матча за «Аталанту» в рамках чемпионата Италии и не записал на свой счёт результативных действий. В составе «Торино» Алексей провёл 29 игр в Серии А, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.