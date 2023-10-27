Милош Красич: если не будет дел, с радостью приеду на матч легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич выразил готовность принять участие в матче легенд армейцев и «Локомотива».

«Знаю про матч легенд ЦСКА и «Локомотива». Так понял, это организует РФС. Мне уже звонили, но нужно созвониться ещё раз и обговорить детали. Конечно, есть вероятность, что я приеду. Посмотрим. Если не будет дел, с радостью», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Российский футбольный союз объявил, что матч легенд «Локомотива» и ЦСКА состоится 19 ноября.

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).