Анчелотти: в «эль класико» никогда нет фаворита, но это будет зрелищный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной».

«В «эль класико», как и в дерби, никогда нет фаворита. Может случиться так, что одна команда выступит лучше, чем другая. Мы хорошо готовы к матчу, но и «Барселона» тоже. Это будет зрелищная игра с высоким уровнем конкуренции, которой, я надеюсь, болельщики смогут насладиться.

Это важный матч, на кону которого три очка. Он имеет большое значение для динамики команды, потому что победа в «эль класико» очень важна для болельщиков и для всех нас. Однако сезон ещё очень длинный, поэтому ещё рано говорить, что это решающий матч в плане набора очков. «Жирона» и «Атлетико» Мадрид конкурируют с нами, поэтому нынешний розыгрыш Ла Лиги будет конкурентным до самого конца», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» сыграет с «Барселоной» завтра, 28 октября, в 17:15 мск.

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