«Жирона» — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляции матча Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 27 октября, в матче 11-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Сельта» заработала шесть очков и располагается на 18-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата мадридский «Реал», у которого в активе 25 очков.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Сельта» обыграла «Жирону» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.