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Анчелотти — о Флорентино Пересе: все решения, которые он принимает, идут на благо клуба

Анчелотти — о Флорентино Пересе: все решения, которые он принимает, идут на благо клуба
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение президента «сливочных» Флорентино Переса не приезжать на грядущее «эль класико» в Барселону.

«Я не знаю, что решит президент, но все решения, которые он принимал, шли на благо мадридского «Реала». Так и будет с тем, которое он примет сейчас», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Перес отказался от идеи посетить матч «Реала» с «Барселоной» из-за оскорбительного поста члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса, посвящённого вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Эль класико» состоится завтра, 28 октября, в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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