Генсек РФС: УЕФА рассчитывает допустить юношеские сборные России со следующего года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение УЕФА допустить российские юношеские команды на турниры, которое впоследствии было отменено, рассказав, что УЕФА всё ещё рассчитывает допустить юношеские сборные России к турнирам со следующего года.

«Не считаю ли я, что разрешение играть российским юношам, которое дал УЕФА, просто невозможно исполнить? Считаю, что решение исполнить возможно. Но я могу представить, с каким объёмом проблем сталкиваются коллеги. Тем не менее считаю, что это решение возможно исполнить.

Даже при том составе групп и при том, что осталось несколько групп, которые играют в ноябре? Каждый день уменьшает шансы. Но тем не менее УЕФА рассчитывает допустить нас со следующего года.

То есть решение, принятое УЕФА в сентябре о допуске наших юношей, — бессрочное? Да», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске юношеских сборных было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.