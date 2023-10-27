Генсек РФС: в УЕФА действительно не хотят, чтобы Россия уходила в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в УЕФА не хотят перехода России, в частности РФС, в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Говорим об искренности УЕФА в помощи нам, но их действия, напротив, показывают цинизм — лишь бы РФС не ушёл? Они действительно не хотят, чтобы мы уходили в АФК. Проблемы, связанные с допуском или недопуском России, позицией других федераций, им совершенно не нужны. Если бы не было желания сохранить Россию, отпустили бы на все четыре стороны. Но по факту мы пропускаем один Евро и два чемпионата мира? На чемпионат мира допускает ФИФА, это не вопрос УЕФА.

Кто от РФС ответственен за переговоры с Азией? В составе РФС есть ряд коллег, кто общается с АФК. Фамилии всех трёх основных лиц вы знаете — президент федерации, генеральный секретарь и Алексей Сорокин», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.