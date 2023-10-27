Глава оргкомитета ЧМ-2018: мне нравится идея подать заявку на проведение ЧЕ-2036 в России

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин оценил предложение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года в России, а также отметил, что с удовольствием поработал бы над турнирами.

«Положительно отношусь к этой инициативе. Вся инфраструктура и опыт у нас есть. Уверен, те люди, с которыми мы организовывали ЧМ-2018 и Евро-2020, с удовольствием поработали бы над этими турнирами, если бы их нам дали. Мне никто не предлагал возглавить оргкомитет, так что было бы самонадеянно говорить об этом. Пока это абстракция. Лучше иметь какие-то цели, чем их не иметь. Надо строить так своё поведение во всех видах спорта, чтобы всё-таки не отрезать себя полностью от мирового спорта.

Надо надеяться на скорое восстановление отношений с международными федерациями. Нельзя заниматься самоизоляцией там, где это неуместно. Особенно в футболе, в него надо играть. К этому РФС ритмично ведёт, пытаясь добиться нашего возвращения», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение Евро-2036 или 2040 года.