«Тоттенхэм» выиграл все матчи в октябре, также у «шпор» четыре победы в АПЛ подряд

Завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.

Победа над «орлами» стала для «Тоттенхэма» третьей в английском чемпионате в октябре. Таким образом, «шпоры» выиграли все свои матчи в этом месяце. Кроме того, «Тоттенхэм» вышел на победную серию, состоящую из четырёх матчей подряд. В ходе этой серии, помимо «Кристал Пэлас», были обыграны «Фулхэм», «Лутон Таун» и «Ливерпуль».

После результата матча с «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. «Шпоры» набрали 26 очков в десяти встречах.