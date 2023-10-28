Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

«Мы знаем, что предстоит очень непростое испытание, но мы не должны полностью концентрироваться на «Манчестер Сити» – нужно больше думать о себе и своей игре. У нас будут все шансы добиться успеха, если мы поработаем в меру своих возможностей.

Этот матч – большое событие. На «Олд Траффорд» будет великолепная атмосфера, наши болельщики поведут нас вперёд, как и всегда. Мы надеемся показать качественную игру и добиться результата», – приводит слова Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «красные дьяволы» сыграют с «горожанами» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.