Магуайр в «Манчестер Юнайтед» восстал из пепла и мемов

Всего 750 минут на поле в прошлом сезоне АПЛ, глубокий запас, жирная порция результативных ошибок и хейта болельщиков – с таким джентльменским набором Гарри Магуайр зашел в лето 2023 года. Казалось, что уход из «МЮ» неизбежен. Тем более нарисовался «Вест Хэм» – в фирменном низком блоке Дэвида Мойеса тяжелый Магуайр смотрелся бы как родной. Но не срослось.

Гарри Магуайр защитник «Манчестер Юнайтед» «Переход в «Вест Хэм» не был согласован ни со мной, ни между клубами. Не было такого, что я мог просто сказать «да» — и уйти. Реальной возможности не было, потому что мы недостаточно продвинулись в этом направлении».

Балласт с зарплатой более £ 200 тыс. в неделю на лавке. Пятый ЦЗ в иерархии Эрика тен Хага после Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Виктора Линделёфа и профильного левого защитника Люка Шоу. Вечный мем и объект насмешек. Так было всего пару месяцев назад. Пока не наступила осень.

Октябрь и Зал славы Гарри Магуайра:

голевая передача на Скотта Мактоминея в безумной развязке матча с «Брентфордом» (2:1);

звание MVP в игре с «Шеффилд Юнайтед» (2:1);

победный гол «Копенгагену» (1:0) в Лиге чемпионов.

Что случилось?

Эпидемия травм вернула Магуайра в стартовый состав

Скорее всего, Магуайр так и сидел бы в запасе, если бы не катастрофа с травмами в «МЮ». В какой-то момент сломались все левые защитники (Шоу, Маласиа + экстренно арендованный у «Тоттенхэма» Серхио Регилон) и основные центральные (Мартинес и Варан). Всё это приводит к удивительным ребусам от тен Хага. Софьян Амрабат и Виктор Линделёф бегают на левом фланге обороны. 35-летний Джонни Эванс, которого на предсезонке подписали на всякий случай, выходит в старте. Как и железный Гарри. Кто-то шутит, что тен Хаг воссоздаёт «Аякс» в «МЮ», а он просто собрал старую пару ЦЗ из «Лестера» образца сезона-2018/2019.

Из-за травм «МЮ» находится в жестоком игровом кризисе, но пока что у клуба стопроцентный винрейт в матчах, где Магуайр провёл на поле все 90 минут: четыре встречи и четыре победы во всех турнирах. Единственный раз, когда стена дрогнула – концовка в игре с «Арсеналом» (1:3), где «МЮ» начинал с парой центральных защитников Мартинес – Линделёф, а заканчивал с Магуайром и Эвансом.

Парень зацепился за шанс. Если смотреть статистику в среднем за матч в сравнении с прошлым сезоном, то Магуайр прибавил по индивидуальным цифрам. Да, выборка сейчас небольшая, но сразу бросается в глаза, что защитник «МЮ» намного чаще работает с мячом:

Показатель в среднем за 90 минут (данные Opta) 2022/2023 2023/2024 Выигранные дуэли (%) 54,9% 65,4% Выигранные воздушные единоборства 2,95 3.95 Успешные передачи в финальную треть 5,79 10,34 Успешные лонгболлы (длинные передачи) 4,37 8,21 Передачи, отрезавшие более четырёх обороняющихся игроков 3,43 6,99

В игре с «Шеффилд Юнайтед» тен Хаг столкнулся с тяжёлой задачей. Соперник впервые в сезоне отказался от схемы с тремя центральными защитниками и выставил 4-4-2 с ромбом в середине поля. Мактоминей, Амрабат и Бруну Фернандеш оказались в ловушке – у «МЮ» просто не было переходов на чужую половину. Помогли диагонали Магуайра. Центрдеф «МЮ» выполнил 13 удачных лонгболлов и мощно разгрузил полузащиту.

После матча тен Хаг похвалил Магуайра: «Он играет так, как мы хотим – доминирует над соперником, часто проявляет инициативу. Я доволен его игрой. Он заслужил награду лучшему игроку матча. Гарри провёл действительно хороший матч и очень хорошо читал игру. Я рад за него».

Гарри Магуайр и Эрик тен Хаг Фото: Stu Forster/Getty Images

Что касается действий в обороне, то сложно судить по четырём матчам, однако у Магуайра пока что не было вопиющих результативных ошибок. Из разряда тех, что попадают в компиляции с названием «HARRY MAGUIRE King of No Look Defending» (Гарри Магуайр – король «слепой» обороны. — Прим. «Чемпионата»). Это действительно успех. Хотя классические рандомные рикошеты можно было увидеть в играх с «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед». Просто успехи Магуайра на данный момент затмили эти не совсем удачные эпизоды.

Возможно, помогает психологический фон. Раньше Магуайр находился в центре внимания ещё и потому что он был капитаном «МЮ». Сейчас с повязкой бегает Бруну Фернандеш – Гарри освободился от дополнительного давления. О прессинге в адрес Гарри не так давно рассуждал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп в эфире Sky Sports:

«Как профессионал я думаю, что отношение болельщиков к Магуайру – это позор. Собственные фанаты, болельщики сборной Англии, высмеивали любой его шаг, и это несправедливо. Сейчас этот парень показал, что он важный игрок. Конечно, он совершал ошибки, как и все, но я вижу, что некоторые игроки «МЮ», когда ошибаются, не получают и четверти того, что получает Магуайр. Но если Гарри ошибётся, это сразу становится вирусной темой и все начинают об этом говорить. Считаю ли я его долгосрочным решением для «МЮ»? Всё-таки нет. В последнее время он в отличной форме, однако я думаю, что ему, возможно, придётся искать себя где-то ещё. Но всё же Магуайр не заслуживает той критики, которую получает. Это было в значительной степени ниже пояса, а иногда и позорно».

Расцвет Магуайра — отражение страшных проблем «МЮ»

Оказалось, что у «МЮ» неплохой запас прочности. Половина основы на больничном (Джейдон Санчо — отдельная тема), главный игрок атаки показывает лишь 5% прошлогодней формы (Рашфорд), новый вратарь проходит через тяжёлую адаптацию — номинально это катастрофа. Но хорошо, когда в запасе есть основной защитник сборной Англии стоимостью € 87 млн. Правда, это летом 2019-го, сейчас Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.

В порыве хейта многие забыли, что Магуайр всегда был физически мощным и технически одарённым игроком, который при определённых настройках демонстрировал сильный футбол. Просто человек попал сразу в две ямы: психологическую и тактическую. Сейчас у «Юнайтед» нет системы и баланса на поле, поэтому тен Хаг смирился и использует самые простые опции. По этой причине «МЮ» так натужно даёт результат и пахнет машинным маслом. Однако в роли водителя пыхтящего раздолбанного трактора Магуайр идеален.

Гарри Магуайр Фото: Charles McQuillan/Getty Images

При этом он уступает тому же Мартинесу — в технике, в резкости, в скорости, в качестве единоборств. Уступает Варану. Именно в контексте того футбола, который строит в «МЮ» тен Хаг. Когда вернутся и наберут форму основные защитники, Магуайра снова отправят в запас.

Так что сейчас у Магуайра идеальные условия для того, чтобы быть одним из лидеров. Центр поля «МЮ» испытывает огромные проблемы с созиданием (соперники даже отказываются от высокого прессинга ради контроля Бруну, Эриксена, Маунта и других созидательных хавбеков), линия обороны опустилась глубже. Вы же помните, в какой ужасный футбол играла сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта на Евро-2020? Магуайр был тогда одним из самых эффектных и эффективных футболистов команды – даже попал в символическую сборную турнира.

Впрочем, мы всё равно рады, что Гарри снова получает признание не как английская версия Виктора Васина. И если говорить про характер, то Магуайр не сломался после тонны помоев, которые на него вылились. И, очевидно, поверил в себя. После игры с «Копенгагеном» защитник «МЮ» выложил публикацию, в которой процитировал песню фанатов «Лестера» о Магуайре, перекочевавшую на «Олд Траффорд»: «Его голова ******* массивная, раз-два-три-четыре» (в оригинале: His head is ***** massive, 1-2-3-4. — Прим. «Чемпионата»).

«Я очень горжусь тем, как реагировал на всё в течение последнего года. Мы должны продолжать в том же духе. Я очень счастлив», — сказал Магуайр в интервью после «Копенгагена». Впереди — игра с «Манчестер Сити». И это уже серьёзная проверка гордости и духа Магуайра и всего «МЮ».