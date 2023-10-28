Шалимов — о выступлениях «Ростова» в этом и прошлом сезонах: всё стало на свои места

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов сказал, что его не удивляет нахождение «Ростова» в нижней части турнирной таблицы МИР РПЛ.

Ростовская команда после 12 туров занимает 11‑е место, набрав 13 очков. В прошлом сезоне «Ростов» с 9‑го тура не опускался ниже четвёртого места и до последнего матча претендовал на медали. Команда финишировала на четвёртой строчке в одном балле от «Спартака».

«Такой удачный прошлый сезон я связываю с молодыми ребятами. То есть стабильно на таком уровне второй сезон подряд очень сложно играть. Мы и в прошлом году удивлялись, как они оказались наверху. И Карпин говорил, что это чудо. Сейчас все стало на свои места», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Встреча 13‑го тура между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится в субботу в Ростове‑на‑Дону. Начало — в 16:30 мск.