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Экс-тренер «Факела»: болел за «Спартак», пока не стали привозить тренеров-иностранцев

Экс-тренер «Факела»: болел за «Спартак», пока не стали привозить тренеров-иностранцев
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко рассказал о трёх сбывшихся футбольных мечтах.

«У меня в жизни было три мечты: вывести «Факел» в Высшую лигу, оставить его там на второй год и обыграть московский «Спартак», поскольку я всю жизнь за него болел. Но болел, когда там работали российские тренеры — Бесков, Романцев. А как стали привозить иностранцев, я за него болеть перестал. Теперь болею за «Зенит», — сказал Нененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 28 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и московский «Спартак». Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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