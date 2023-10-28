«Я вошёл в историю». Лишь один тренер «Факела» побеждал «Спартак» в чемпионате России

5 августа 2000 года — знаменательная дата в истории воронежского футбола. В этот день местный «Факел» в первый и пока единственный раз обыграл московский «Спартак» в чемпионате России. Ещё тот, романцевский, «Спартак», почти непобедимый в стране и реально конкурентоспособный в Европе (через три месяца после Воронежа красно-белые обыграют «Реал» и вынесут «Арсенал» в «Лужниках»).

В ожидании новой встречи команд вспоминаем, возможно, самую знаковую победу «Факела» с её главным идейным вдохновителем — тренером команды на стыке веков (и не только) Валерием Нененко. Несмотря на то что с тех пор прошло почти четверть века, Валерий Георгиевич в деталях помнит события августа 2000-го.

«Мне пришлось сделать ход конём»

— У меня в жизни было три мечты: вывести «Факел» в высшую лигу, оставить его там на второй год и обыграть московский «Спартак», поскольку я всю жизнь за него болел, — говорит Нененко. — Но болел, когда там работали российские тренеры — Бесков, Романцев. А как стали привозить иностранцев, я за него болеть перестал. Теперь болею за «Зенит».

— Что вспоминается именно из того матча?

— Невероятное количество зрителей — 26 или 27 тысяч. Ажиотаж. Из Воронежа и близлежащих городов поступило около 200 тысяч заявок на билеты! А стадион в то время 32 тысячи вмещал. Вспоминается, что забили Филимонову, с которым мы работали в «Факеле» в 1992 году вместе с Фёдором Сергеевичем Новиковым. Нашли Филимонова в далёкой Йошкар-Оле. Новиков меня послал посмотреть вратаря, которого порекомендовал отец Филимонова. Я поехал в Адлер. Кажется, они играли с командой из Узбекистана. Сашка пропустил гол чуть ли не с центра поля, но его антропометрические данные меня удивили: рост, руки. Ему было всего 19 лет. Я его пригласил в «Факел». А в 1992 году мы искусственно попали в высшую лигу. Когда Советский Союз распался, нас вместе с «Кубанью», «Шинником» туда включили. Филимонов отстоял весь год и уехал в Камышин. А уже оттуда его пригласили в «Спартак».

Тревожно было за результат, потому что перед игрой мы потеряли двух ведущих защитников – Горбачёва и Растегаева. Мне пришлось чуть ли не впервые поставить в оборону Власова и сделать ход конём.

— Какой?

— Против Тихонова поставил молодого Черкеса. Он играл правым полузащитником против левого полузащитника. И он справился с Андреем, это повлияло на результат. Потом достаточно рано, на 27-й минуте, Шуканов забил мяч. «Спартак» во втором тайме опасно атаковал, имел несколько моментов, которые не реализовал Ширко. Романцев так расстроился, что вместо него на пресс-конференцию пришёл Грозный. Я тогда в пылу сказал, что Ширко не только «Факелу» не забивал, но и многим другим командам. Это запомнилось.

Воронеж тогда всю ночь гулял. Думаю, и в субботу погуляет. Мне кажется, «Факел» должен победить.

— Это почему?

— Погода сейчас не спартаковская. Тяжело будет играть в спартаковский футбол, плести кружева. Вчера был снегопад, сегодня льёт дождь. Это может сказаться. Выиграет тот, кто будет умирать на поле, делать больше подборов, проявит морально-волевые качества. У «Факела» с этим всё нормально.

«Фанаты «Спартака» нахулиганили в Воронеже!»

— Спартаковские фанаты отличились в Воронеже в 2000-м?

— Да, перед матчем фанаты «Спартака» похулиганили — разбили несколько машин около гостиницы. Насколько я слышал, даже нанесли ножевое ранение директору бильярдной. По городу сорили и кое-где побили витрины. Нахулиганили! А на стадионе их плотно окружила милиция.

В апреле того же года мы обыграли ЦСКА, тогда и случилось первое хулиганство. Было достаточно холодно, и пожарники поливали фанатов холодной водой. А под конец сезона мы обыграли московское «Динамо» и остались в высшей лиге за четыре тура до конца. Воронеж любит обыгрывать московские команды, только с «Локомотивом» мы сыграли вничью.

— Было чувство, что вошли в историю?

— У меня не просто было чувство, а я и вошёл в историю. Я пока единственный тренер, который вывел «Факел» в Премьер-Лигу и оставил там на второй год. В том году «Факел» тоже остался, но вспомните, сколько тренеров было: Василенко, Пятибратов, Евсеев. Прошло 23 года, но болельщики встречают в Воронеже, благодарят, говорят спасибо за 2000-й и 1999-й, когда выводил команду в «вышку».

«Факел» — «Спартак» Фото: Владимир Походаев

«Погода должна помочь «Факелу»

— А за «Спартак»-то щедро вознаградили?

— Губернатор Шабанов пригласил меня в ложу после игры. Снял с себя галстук и надел на меня. Вот такой подарок! А повышенные премиальные получили от клуба. Так всегда было с московскими командами. Хотя зарплаты у нас были маленькие. Я дружил с Жорой Ярцевым — вместе играли в «Искре» смоленской. На сборах в Айя-Напе, на Кипре, номера у нас были впритык. Я к нему как-то на чаёк зашёл вечером, разговорились. Он спросил, какая у меня зарплата в Воронеже. Назвал. Он сказал свою в «Динамо», Романцева. У меня оказалась в два раза меньше, чем даже у Аверьянова в Самаре.

— Это сколько же?

— У него в «Динамо» 12 тысяч долларов было, у Романцева — 18, у Аверьянова — 10. А меня — 3000. Насколько я знаю, и сейчас в «Факеле» самые маленькие зарплаты по лиге. Годовой бюджет — меньше 1 млрд рублей. В прошлом году даже у Тулы и Казани, которые вылетели, под 2 млрд было. Да и сейчас у некоторых команд Первой лиги — не меньше.

— Современный «Факел» способен повторить ваше достижение 23-летней давности?

— Способен. Ещё раз повторяю: погода должна помочь «Факелу» прежде всего. И наш преданный болельщик, который ходит на все матчи, не только на «Спартак». Стадион практически полный, кроме северной трибуны. Её бы тоже заполнили, но туда не пускают местных, поскольку рядом сидят приезжие болельщики, а вход всего один. Полиция боится, что они могут встретиться и подраться. Болельщик у нас команду гонит, и ребята подобрались в этом году с хорошими бойцовскими качествами. Даже чересчур. Вы видели, что сделал Марков. Повезло, конечно. Если бы Маркова удалили в Оренбурге, вряд ли «Факел» там выиграл бы. Максимум вничью сыграл.

«Бойня за выживание в РПЛ будет не то что в прошлом сезоне»

— Шансы команды удержаться в РПЛ оптимистично оцениваете?

— Уровень футбола в Премьер-Лиге сейчас упал. «Факел», даже занимая нижние места в таблице, дома может любую команду обыграть. В том году с «Динамо», с «Зенитом» вничью сыграл — только «Спартаку» уступил крупно, и в этом сезоне — «Локомотиву». Сейчас от любого клуба — будь то «Балтика», «Рубин» или «Факел» — можно на своём поле ожидать любого результата.

— «Спартак» теперь совсем не тот, что раньше?

— Меня не впечатляет. Я был влюблён в бесковский, романцевский «Спартак». Как они играли — стенки, треугольники, забегания, пятки, скрещивания! Я-то свои команды старался готовить по методикам Лобановского.

Валерий Нененко Фото: voronezh.ru

— Почему?

— В 1989 году мы с Серёжей Савченковым попали в «Факел». Нас легендарный тренер всех времён Анатолий Фёдорович Полосин пригласил в помощники. А Полосин дружил с Лобановским. Он и оставил мне наследие Валерия Васильевича. У меня все записи его тренировочного процесса сохранились. Став главным тренером, я старался готовить команду на подготовительном этапе по Лобановскому, а играть по-бесковски. С тех пор Воронеж всегда любил и ценил футбол комбинационного плана. Поэтому немного не воспринимал игру Пятибратова, Евсеева. Сейчас пришёл Ташуев — видно, старается привить команде более комбинационный футбол. Я его называл: бей вперёд — игра придёт. Народ это заметил и пока что с оптимизмом смотрит в будущее. Хотя остаться в Премьер-Лиге в этом году будет сложно. Я не вижу откровенно слабой команды. Даже «Сочи» воспрянул духом. Я думал, всё — похоронили их, а они в Екатеринбурге какую игру выдали! Такое ощущение, что в команде деньги не платили и команда просто не хотела играть. А тут, может, с ребятами рассчитались, и они преобразились до неузнаваемости. «Балтика», «Рубин» и «Оренбург» тоже будут дома очки набирать. Бойня в этом году за выживание будет не то что в прошлом сезоне, когда две команды уже после первого круга, по сути, крылышки сложили.