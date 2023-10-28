Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России

РФС на своём официальном сайте объявил имена арбитров и инспекторов, которые обслужат матчи 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
1 ноября (среда):
«Форте» (Таганрог) – «СКА-Хабаровск»: судья – Максим Чембулатов, ассистенты судьи – Алексей Линкин, Руслан Шекемов; резервный судья – Андрей Зубов; инспектор – Николай Голубев.
«Родина» (Москва) – «Черноморец» (Новороссийск): судья – Юрий Карпов, ассистенты судьи – Андрей Филипкин, Станислав Попков; резервный судья – Константин Юданов; инспектор – Роман Лихачёв.
«Химки» (Химки) – «Динамо» (Владивосток): судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Наиль Сейфетдинов, Павел Новиков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Резников.
2 ноября (четверг):
«Акрон» (Тольятти) – «Волгарь» (Астрахань): судья – Владимир Сельдяков, ассистенты судьи – Александр Чекалин, Сергей Ядров; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Сергей Пантелеев.