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Тихонов — об иностранных арбитрах: если мы своих не можем понять, как мы поймём других?

Тихонов — об иностранных арбитрах: если мы своих не можем понять, как мы поймём других?
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал приглашение иностранных судей на матчи РПЛ.

«Не думаю, что те арбитры, которые к нам приедут, будут лучше наших. Я видел матчи в Саудовской Аравии, и суперсудейства я там не увидел. Если наши поедут в Беларусь, Катар и Саудовскую Аравию, то это плюс для наших.

Мы не можем разобраться по ряду моментов, трактуя пенальти и жёлтые карточки по‑разному. А приедут другие судьи из других стран, они трактуют по‑своему. И начнутся вопросы, кого мы привезли. Мы у себя не можем разобраться по допуску арбитров. Если мы своих не можем понять, как мы поймём других?

Я помню, Пьерлуиджи Коллина приезжал судить к нам, он не был ангажирован. К нему никто не бегал рассказывать, какой он плохой или хороший. Никто из игроков не махал на него рукой. Сейчас вот эти новые надают карточек — будет вопрос, кого привезли. Если бы были судьи европейского уровня, это совсем другое», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

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