Агент Языджи: с таким выступлением за «Лилль» Юсуф заслуживает играть за сборную Турции

Адем Чебеджи, агент турецкого нападающего «Лилля» Юсуфа Языджи, выступавшего за московский ЦСКА, поделился мнением о текущей форме футболиста.

«В футболе могут быть взлёты и падения. У Юсуфа также была травма спины. В футболе случаются неудачи, но качество всегда неизменно. Юсуф отлично начал сезон, проведя хорошую предсезонную подготовку во Франции, показал свои качества и теперь один из лидеров «Лилля». Языджи – особенный игрок и всегда им будет. С таким выступлением за «Лилль» он определённо заслуживает играть за сборную Турции», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

В текущем сезоне Языджи провёл 13 матчей за французскую команду во всех официальных турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами.