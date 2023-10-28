Матч с «Факелом» стал для Максименко 150-м за «Спартак»

Матч с воронежским «Факелом» (0:2) в рамках 13-го тура РПЛ стал для вратаря «Спартака» Александра Максименко 150-м в футболке московского клуба.

«150-й матч за «Спартак» и первый вывод красно-белых на поле с капитанской повязкой в карьере. Уверены, что к этому Саша Максименко хотел бы добавить ещё и победу в матче, но не можем не отметить важное достижение нашего голкипера», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Сегодня, 28 октября, «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Голам отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.