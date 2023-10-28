Валерий Овчинников — об Абаскале: ну не может этот мальчик руководить такой командой

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал поражение «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Что я думаю о матче «Спартака» с «Факелом»? Мне думать не надо — пускай «Спартак» думает. Тот, кто стоит у руля. Неужели им до сих пор непонятно? Ну не может этот мальчик руководить такой командой, хоть рыжий и фартовый. 23 года назад «Факел» обыграл «Спартак» 1:0. Надо было подождать 23 года, чтобы снова выиграть. Но теперь добавили — 2:0. По игре они просто порвали «Спартак»! Я видел в этом матче сплошной Воронеж. Заряженность у них была на 200% больше, чем у «Спартака».

Поле? А «Факел» что ли привык к такому полю? Это невозможно! Поле одинаково что для Воронежа, что для «Спартака». «Спартак» какая-то супертехничная команда, что ли? Что у них не получалось? Приём мяча, технические моменты? Да нет.

Как сказал один мой знакомый: «Не ищите мозги в одном месте — там, кроме дерьма, ничего нет». Я могу сказать так же. «Спартак» не вышел из кризиса. Как было, так и будет продолжаться, пока не произойдёт чистка рядов. «Спартаком» должен руководить спартаковец», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.