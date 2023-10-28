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Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«К сожалению, две индивидуальные ошибки в обороне стоили нам дорогого сегодня. В первом эпизоде случились и пенальти, и удаление одновременно. Это нас и привело к такому результату. В таких условиях играть очень трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле.

Мы должны принять это поражение и двигаться дальше. Нельзя опускать голову, нужно смотреть только вперёд! Нас ждёт матч Кубка и дерби в РПЛ. Такие матчи тяжело анализировать. Бывает дождь и снег, холод и жара. Но сегодня сложно анализировать футбол, спектакля не было», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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