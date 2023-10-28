Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По игре «Зенит» и «Краснодар» намного выше

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о повторении главным тренером команды Гильермо Абаскалем антирекорда в виде четырёх гостевых поражений на выезде подряд, а также оценил перспективы красно-белых в текущем розыгрыше РПЛ.

«Расстраиваешься от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась. На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 28 октября, прошла встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. После поражения воронежской команде «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.