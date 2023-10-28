Максименко: дождь — спартаковская погода, но в матче с «Факелом» не было поля

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2), а также высказался об отсутствии ключевых игроков красно-белых, таких как Квинси Промес и Георгий Джикия.

«Конечно, Промес и Джикия – наши ключевые игроки и их отсутствие сказалось, но тяжело об этом говорить задним числом. Дождь – спартаковская погода, он был сегодня, но поля не было.

Было тяжело играть в наш футбол, мы перестраивались и старались играть более длинными мячами, но допускали ошибки. В такой игре «Факел» был посильнее, счёт по игре.

О целях на сезон сейчас мы не думаем, идём просто от матча к матчу и стараемся побеждать в каждой игре», — приводит слова Максименко Metaratings.

Напомним, благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.