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Егор Титов назвал лучшего игрока матча «Факел» — «Спартак»

Егор Титов назвал лучшего игрока матча «Факел» — «Спартак»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов выделил лучшего игрока матча 13-го тура чемпионата России, в котором «Факел» на домашней арене переиграл красно-белых.

«Очень ярко сыграл Магаль. Для меня непонятно, почему он до сих пор играл в «Торпедо», где-то ещё, но не в больших командах. Очень здорово и ярко провёл этот матч, выделялся на фоне обеих команд», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 28 октября, прошла встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. «Факел» одержал победу со счётом 2:0. После поражения воронежской команде «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.

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