Нененко: арбитры нечаянно помогают «Факелу». Всё стало нормально, когда ушёл Сухина

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко заявил, что после ухода из воронежского клуба Станислава Сухины арбитры начали помогать команде.

«По пенальти и второй жёлтой карточке Бабичу вопросов нет. Но первую судья дал рано. Дуарте тоже был посажен на жёлтую. Судьи нечаянно помогают «Факелу». В прошлом году хотели дисквалифицировать стадион за то, что болельщики обзывали нехорошими словами судью. А в этом году судейство в пользу «Факела». Как только отправили в отставку бывшего арбитра Сухину, с судейством в матчах «Факела» всё стало нормально. Видимо, что-то было не очень хорошо в судейском королевстве, начиная с Сухины», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.