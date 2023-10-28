Тер Штеген об «эль класико»: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забивать

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после поражения от мадридского «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании (1:2).

«Разочарование… Мы провели хороший матч, находились в неплохой форме до игры. Нужно всегда помнить, что такой команде, как «Реал», не нужно много моментов, чтобы забить. И они это доказали в очередной раз.

Я не оцениваю футболистов команды соперника. Единственное, что могу сказать: Беллингем забил два гола и полностью изменил результат игры для «Реала», – приводит слова тер Штегена Marca.

Полузащитник «Реала» Беллингем забивает в ворота «Барселоны» победный гол:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После результата матча 11-го тура «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.