Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген об «эль класико»: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забивать

Тер Штеген об «эль класико»: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после поражения от мадридского «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании (1:2).

«Разочарование… Мы провели хороший матч, находились в неплохой форме до игры. Нужно всегда помнить, что такой команде, как «Реал», не нужно много моментов, чтобы забить. И они это доказали в очередной раз.

Я не оцениваю футболистов команды соперника. Единственное, что могу сказать: Беллингем забил два гола и полностью изменил результат игры для «Реала», – приводит слова тер Штегена Marca.

Полузащитник «Реала» Беллингем забивает в ворота «Барселоны» победный гол:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После результата матча 11-го тура «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.

Материалы по теме
Беллингем забил 13 голов в 13 стартовых играх за мадридский «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android