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«Аль-Наср» с Роналду в составе уверенно обыграл «Аль-Фейху» в матче 11-го тура Про-Лиги

«Аль-Наср» с Роналду в составе уверенно обыграл «Аль-Фейху» в матче 11-го тура Про-Лиги
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Сегодня, 28 октября, прошёл матч 11-го тура аравийской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Аль-Наср» одержал уверенную победу над «Аль-Фейхой» со счётом 3:1. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч.

Первый тайм встречи прошёл без голов. Во втором тайме, на 50-й минуте Андерсон Талиска открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Вскоре, на 61-й минуте Талиска забил свой второй гол, удвоив преимущество гостей. Однако уже на 66-й минуте Хусейн Аль-Шуваиш отыграл один мяч. Но на 74-й минуте Отавио вновь довёл преимущество гостей до двух мячей, установив окончательный счёт матча — 3:1, уверенная победа «Аль-Насра».

По итогам 11 туров «Аль-Наср» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фейха» расположился на восьмой позиции, в активе команды 14 очков после 11 игр.

Саудовская Аравия - Про лига . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Талиска – 50'     0:2 Талиска – 61'     1:2 Аль-Шуваиш – 66'     1:3 Отавио – 74'    
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