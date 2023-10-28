Карпин о победе над «Локомотивом»: и оборона беспокоит, и атака беспокоит — всё беспокоит

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе своей команды в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо. Насколько меня беспокоит то, что забили только один гол? Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – всё беспокоит.

Почему вышел Лангович? Потому что нужен был рост. Он помог не только при стандартах. Когда соперник перешёл на навал, Лангович очень помог.

Дело не в том, что соперник перестроился. Давление возросло, потому что в более прямолинейный футбол стал играть соперник, скажем так.

Самоотдача на идеальном уровне? Как всегда. Практически как всегда», – сказал Карпин в эфире Матч ТВ».

По результатам матча 13-го тура «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).